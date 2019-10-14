Москва, , 11:34 — REGNUM Поездка секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Бразилию запланирована на 17 — 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Сообщается, что Патрушев посетит южноамериканскую республику, где будет участвовать «в ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС». Также в столице Бразилии состоятся российско-бразильские консультации.

Стоит отметить, перед тем как прилететь в Бразилию, Патрушев посетит Кубу. На «Острове свободы» он планирует побывать 15 — 16 октября.

Напомним, 4 октября Николай Патрушев заявил, что за восемь месяцев текущего года силами спецслужб были предотвращены пять терактов.