Мурманск, , 11:13 — REGNUM Очередное заседание правительства Мурманской области началось с кадровой новости — губернатор Андрей Чибис сообщил, что на должность министра строительства и территориального развития региона назначена Оксана Астахова, ранее возглавлявшая Фонд капремонта в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это первое назначение в рамках формирования новой команды правительства, подчеркнул губернатор.

Оксана Астахова родилась 3 февраля 1980 года в Калининградской области. Окончила Калининградский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 2006 года работала в администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ». С 2013 года — в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области. С июля 2016 года по октябрь нынешнего года возглавляла Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области.

«Последнее время то, чем гордится Калининград в части модернизации жилищного фонда, в том числе его визуальный облик, — как раз заслуга Оксаны Александровны и её команды. Поэтому уверен, что министерство строительства и территориального развития Мурманской области получит новый виток развития», — сказал Андрей Чибис, представляя Оксану Астахову.

Максим Рудь, до этого момента исполняющий обязанности министра строительства и территориального развития Мурманской области, назначен советником губернатора и будет курировать вопросы, связанные с завершением строительных работ на социальных объектах региона, которые должны быть сданы в эксплуатацию к концу текущего года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис анонсировал перезагрузку команды правительства Мурманской области еще до победы на выборах и не исключал, что ключевые места могут занять люди из других регионов.