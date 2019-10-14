Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В столице Среднего Урала подсчитали бюллетени с опроса о храме Святой Екатерины в Верх-Исетском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

54,17% жителей ВИЗа поддержала площадку на Горького, 17 (под бывшим Приборостроительным заводом), а 42,98% — землю за Макаровским мостом. Ещё 2,85% опросных листов признали недействительными.

Согласно предварительным данным по пяти районам, 58,12% горожан выбрали место на Горького, 17, и 38,95% — площадку за Макаровским мостом. 2,93% опросников посчитали недействительными.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходил общегородской опрос о строительстве храма Святой Екатерины. В данный момент специалисты горизбиркома продолжают подсчёт опросных листов.

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