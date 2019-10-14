Тайбэй, , 11:08 — REGNUM Тайвань просит поддержки Индонезии и других стран мира для вступления в международную организацию уголовной полиции (Интерпол), сообщает Sindonews.

Представитель Тайбэйского торгово-экономического бюро Джон Чен заявил средствам массовой информации в Индонезии, что международная преступность меняется каждый день и власти Тайваня часто взаимодействует со многими странами в этом вопросе.

«Если отказывать от вступления в Интерполе из-за политических факторов, это будет большой разрыв в борьбе с международной преступностью», — отметил Джон Чен, напомнив, что, к сожалению, из-за политических факторов Тайвань был исключен из Интерпола.

Джон Чен призвал Индонезию и другие страны мира поддержать кандидатуру Тайваня в качестве наблюдателя в Интерполе.

«Если Тайвань не станет частью Интерпола, это нанесет ущерб глобальному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и усилиям по борьбе с транснациональной преступностью», — добавил он.

Джон Чен подчеркнул, что Тайвань не является частью Китая, и КНР не может и не имеет права представлять Тайвань на международном уровне.

Издание также отмечает, что комиссар бюро уголовных расследований министерства внутренних дел Тайваня Хуан Мин-Чао написал статью под названием «Борьба с международными преступлениями, не может быть без Тайваня».

Напомним, 88-е заседание Интерпола пройдет в Сантьяго (Чили) 15 октября 2019 года.