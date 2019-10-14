Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Грузинские пограничники не пропустили на территорию Грузии трех журналистов из Армении — Юрия Манвеляна, Тиграна Хачатуряна и Тиграна Акопяна, под предлогом, что их работа в Грузии нежелательна. Об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на издание epress. am, представителями которого были армянские журналисты.

Инцидент произошел 11 октября на пограничном переходе Ниноцминда-Бавра. Армянские журналисты в рамках проекта Института освещения войны и мира (IWPR) вместе с изданием Newcaucasus.com планировали записать ряд интервью с местными гражданскими активистами и правозащитниками в Ахалцихе, Ахалкалаки и Тбилиси.

Грузинские журналисты попробовали получить в МВД Грузии более конкретную информацию о причинах недопуска в страну работающих в рамках международного проекта журналистов, но получили достаточно общий и неопределенный ответ.

Представители МВД сослались на закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и пояснили, что отказали гражданам Армении на основании пункта 1-го статьи 11-ой этого закона.

«Статья 11. Основания для отказа в выдаче визы Грузии или при въезде в Грузию» данного закона определяет условия этого отказа: отсутствие у граждан необходимых для въезда документов, невыплата штрафа, установленного за пребывание в Грузии без законных оснований, предоставление неполных или недостоверных документов для получения визы или продления ее срока. Всего 9 подпунктов с такими условиями, среди которых иностранцам может быть отказано, «если они не предоставляют или предоставляют недостоверную информацию о себе и цели своей поездки». Но каким именно подпунктом этой статьи руководствовались грузинские пограничники в отношении армянских журналистов, МВД не уточняет.