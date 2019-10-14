Дамаск, , 11:07 — REGNUM Вооруженные силы Сирии вошли в город Телль-Тамп на северо-востоке страны, об этом 14 октября сообщает Al Arabia.

Указанный город располагается на стратегически важном шоссе, соединяющим восточные и западные регионы государства. Ранее, 13 октября турецкие военные заявили о взятии под контроль указанной трассы.

Телль-Тамер находится в 35 км к юго-востоку от Рас-эль-Айна, одного из центров на которых были брошены турецкие войска.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с курдскими повстанцами, которых Анкара считает террористами.

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