Рига, , 10:56 — REGNUM Около 30 самоуправлений Латвии намерены обратиться в Конституционный суд и оспорить территориальную реформу. Об этом сообщает портал LSM.

Официально это подтвердили муниципалитет третьего по величине города Латвии Лиепаи (Liepāja), самоуправления Озолниеков (Ozolnieki) и Икшкиле (Ikšķili).

Журналисты портала отмечают, что более «зажиточные не желают делиться частью доходов с присоединяемыми, более бедными краями». В Икшкиле, например, считают, что планируемая реформа противоречит первой статье Конституции (Сатверсме), где говорится о том, что Латвия демократическая республика и десятой статье, утверждающей право граждан принимать участие в работе самоуправлений.

Кроме того, планы правительства Латвии идут в разрез с Европейской хартией, которая запрещает изменение территориальных границ без консультаций с местной властью и жителями.

Мэр Лиепаи Янис Вилнитис, считает, что если бы в распоряжение самоуправлений оставался весь объём подоходного налога то, многим дотации из центра выравнивания не понадобились.

Напомним, во время последней территориальной реформы, в аналогичной ситуации, суд в Латвии признал её соответствие Конституции и Европейской хартии самоуправлений.