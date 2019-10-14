Минск, , 10:56 — REGNUM Белоруссия считает искренность необходимой для хороших отношений с любым государством. Именно она лежит в основе отношений с братской Украиной, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ.

У Минска хорошие отношения «со всеми руководителями той же братской Украины», сказал Макей. Он добавил, что первая встреча глав Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского оказалась очень тёплой, открытой и искренней.

Лидеры установили нормальный контакт, подобные отношения важны для дальнейшего взаимодействия Минска и Киева, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Лукашенко и Зеленского состоялись в начале октября в украинском Житомире. Глава Белоруссии пригласил украинского коллегу совершить ответный визит в Минск.

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