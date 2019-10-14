Эр-Рияд, , 10:39 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия обсуждают проект по запуску космического спутника с территории королевства. Об этом сегодня, 14 октября, журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, то РФПИ интересны космос и высокие технологии. Дмитриев уточнил, что проект по запуску спутника с территории Саудовской Аравии на орбиту будет реализовываться с использованием российских технологий.

О других подробностях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 октября, президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию. Как заявили в РФПИ, в рамках визита главы государства фонд, Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP) объявляют о проведении российско-саудовского инвестиционного форума, который соберёт более 300 участников, включая руководителей крупнейших корпораций обеих стран.

В мероприятии примет участие крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений РФ и Саудовской Аравии.

Также в ходе визита Фонд планирует объявить более 10 важных соглашений как с существующими, так и с новыми партнерами РФПИ в Саудовской Аравии в сфере высоких технологий (в том числе развитии искусственного интеллекта), космоса, логистики, транспорта, инфраструктурного строительства, нефтедобычи и нефтехимии, а также сельского хозяйства общим объемом более 2 млрд долларов.