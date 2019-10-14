Кызыл, , 10:36 — REGNUM Региональное заксобрание Тувы в Совете Федерации будет представлять бывший глава столицы республики Кызыла Дина Оюн. Депутаты утвердили её кандидатуру в понедельник, 14 октября.

Парламент Тувы Asia-siberia.ru

«Дина Оюн наделена полномочиями члена Совета Федерации от Верховного хурала Республики Тыва. Из 32 депутатов 31 проголосовал за нее», — передаёт сообщение пресс-службе парламента ТАСС.

Новоиспечённый сенатор родилась в 1963 году, работала журналистом. С 2007 года была советником председателя правительства Тувы, а с 2013 по 2018 годы возглавляла город Кызыл.

Напомним, выборы в парламент республики состоялись в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов 30 мест из 32 заняли представители «Единой России». Ещё два мандата получило региональное отделение ЛДПР.

Читайте также: Выборы в Туве: стал известен новый состав парламента