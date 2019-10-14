Джакарта, , 10:34 — REGNUM Американская делегация примет участие в инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо, которая состоится 20 октября 2019 года, сообщает Sindonews.

«Министр транспорта Элейн Чао возглавит американскую делегацию», — говорится в заявлении посольства США в Джакарте.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо был переизбран на пост главы государства на период 2019—2024 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проведет два дня в Джакарте, столице Индонезии, чтобы присутствовать на инаугурации президента 20 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии будет присутствовать на инаугурации Видодо