Черкесск, , 10:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошли тренировки по противовоздушной обороне военнослужащих зенитных подразделений Южного военного округа. В них приняли участие более 300 человек, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе округа.

В ходе учений были отработаны навыки отражения воздушного налета одиночных и групповых целей. На сверхмалых и малых высотах — от 150 до 400 метров — были выполнены задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника.

В тренировках были использованы около 70 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса», «Стрела-10», а также зенитных пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные ЗРК «Игла».