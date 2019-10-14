Биробиджан, , 11:10 — REGNUM ЕАО пророчат смену губернатора. Александр Левинталь за почти четыре года работы руководителем области, успел стать аутсайдером всех мыслимых рейтингов, а регион, которым управляет доктор экономических наук, считается одним из беднейших в России. Каждый четвёртый житель области официально находится за чертой бедности. Со сменой главы региона обычно связывают надежды на улучшение социально-экономического положения. Но, по мнению регионального представителя Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниила Ермилова, без огромных федеральных финансовых вливаний, ЕАО сама себя не поднимет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Еврейская автономная область имеет интересную историю. Она была создана в 1934 году как автономия для еврейского населения СССР. Всего таких образований в мире два — Израиль и ЕАО. Однако, в Израиле живут евреи. А в ЕАО на данный момент еврейского населения осталось менее 1%. Регион преимущественно сельскохозяйственный. Казалось бы — есть все шансы создать нормальную экономику. Однако есть огромная проблема. С момента распада СССР земельные участки разбирали люди под различные нужды, по принципу «где удастся забрать». В результате земель сельхозназначения, пригодных для серьёзного производства, практически нет. «Лоскутное одеяло» не устроит по логистике ни одного нормального инвестора. Экономика ЕАО находится в глубокой депрессии. С точки зрения экономической науки, без огромных федеральных вливаний ЕАО сама себя не поднимет никогда, какого губернатора туда ни поставь. При этом местные элиты способны решать вопросы по земле, практически не обращая никакого внимания на позицию губернатора. В этой ситуации ЕАО может похоронить карьеру любого управленца — стандартные методы развития там просто не сработают. Там нужен мощный лоббист федерального уровня, который пришёл бы в регион сразу со своей командой. Однако уровень зарплат в регионе для специалистов такого уровня, мягко говоря, не подходящий», — считает Даниил Ермилов.

Эксперт перечислил ещё несколько вариантов вывода ЕАО из затяжного кризиса. Однако ни один из них не будет простым.

Даниил Ермилов «Ещё один вариант — возврат земель в сельхозоборот. Но тут неизбежно возникнут вопросы правового характера — правовая база, в принципе готова. У региона остаются варианты — либо жить на федеральные дотации, либо запускать некий инновационный проект, который, опять же, без серьёзных изменений в федеральное законодательство, невозможен. На мой взгляд, наиболее приемлемым вариантом для ЕАО будет разделение и присоединение к соседним регионам — Амурской области и Хабаровскому краю. В период смены губернатора я не исключаю повышенного внимания со стороны правоохранительных органов к деятельности команды Александра Левинталя. Скорее всего регион ждут масштабные проверки. Без них невозможно перезагрузить экономическую ситуацию и разбить доминирование местных кланов и групп».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне стагнации экономики и обнищания населения ЕАО, местные жители создали «Фонд борьбы с бездействием чиновников». В этот фонд люди обращаются со своими бедами, которые игнорируют «слуги народа». Например, одной из первых посетительниц фонда стала местная жительница — пенсионерка. Деятельность местных чиновников обрекла её и её мужа-инвалида на голод.

Эксперты предрекают Александру Левенталю скорую отставку.