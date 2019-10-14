Каракас, , 10:34 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил жителей Эквадора с отменой непопулярного Декрета №883 о ликвидации субсидий на топливо, ставшего поводом для массовых протестов. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Я поздравляю народ Эквадора, потому что он одержал историческую победу над МВФ, добившись отмены Декрета №883», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Глава Боливарианской Республики отметил:

«Это показатель того, что общественные, рабочие движения и движения коренных народов, объединившись, всегда защитят свои завоевания».

Ранее Мадуро выразил солидарность с участниками протестов в Эквадоре.