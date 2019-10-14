Токио, , 10:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что, согласно имеющейся у них информации, граждане Индонезии не пострадали от тайфуна «Хагибис» в Японии, сообщает Sindonews.

«Граждане Индонезии в Японии не получили ранений в результате стихийного бедствия, но у нескольких граждан страны, проживающих в Японии были затоплены дома, а несколько индонезийских туристов не могли вылететь домой», — заявил глава отдела по защите граждан и юридических лиц Индонезии при министерстве иностранных дел государства Джуда Нуграха.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди также поручила посольству Индонезии в Токио и консульству Индонезии в Осаке продолжать следить за пострадавшими гражданами Индонезии и оказывать им помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию вечером 12 октября. По последним данным число погибших увеличилось до 44 человек.

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