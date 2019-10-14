Исламабад, , 09:55 — REGNUM Принц Уильям и его супруга Кетрин Миддлтон посетят с историческим визитом Пакистан, об этом 14 октября сообщает Geo TV.

За последние 13 лет это первый визит членов королевской семьи в Пакистан. Герцог и герцогиня Кембриджские совершат тур совместно со своими детьми, что улучшит международный имидж Исламабада.

Последний раз члены королевской семьи — принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз присутствовали в стране в 2005 году.

В ходе своего визита герцог и герцогиня Кембриджские проведут встречу с высокопоставленными чиновниками, представителями бизнеса, а также с деятелями культуры.

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