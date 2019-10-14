Москва, , 09:45 — REGNUM В Госдуме считают закономерным то, что США оставили ряд заключенных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции на страну.

«Сохранение террористической опасности — «фирменный стиль» США в ближневосточном регионе», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США оставили пятьдесят «особо ценных» заключенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время своего ухода из Сирии перед наступлением Турции на страну, пишет New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Бывший министр обороны Джеймс Мэттис заявил на встрече с журналистами в воскресенье, что хаос может привести к возрождению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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