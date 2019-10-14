Курган, , 09:44 — REGNUM В Курганской области подведены предварительные итоги по семи избирательным кампаниям в сельских думах, которые состоялись 13 октября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы проходили в Речновскую сельскую думу Лебяжьевского района, Трусиловскую думу Шумихинского района, Белоярскую, Медведскую и Петровскую думы Щучанского района, Юламановскую думу Альменевского района по пятимандатному избирательному округу №1, Нагорскую думу Притобольного района.

Явка составила 1 554 человек или 36,93% от общего числа избирателей. В выборах депутатов Речновской сельской думы приняли участие 53,08% избирателей.

Всего избрано 53 депутата, 48 из которых (или 90,5%) являются представителями партии «Единая Россия». Также прошли в сельские думы три самовыдвиженца и три члена КПРФ.

Напомним, выборы в пяти районах Курганской области были перенесены с 8 сентября 2019 года на октябрь по причине недостатка кандидатов — число депутатских мандатов было равно числу претендентов.

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