Нью-Дели, , 10:04 — REGNUM Вице-президент Индии Венкайя Найду призвал мировое сообщество изолировать все те страны, которые поддерживают и покрывают террористов. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе своего визита в Сьерра-Леоне Венкайя Найду подчеркнул: «Терроризм является одной из главных глобальных проблем нашего времени». По словам вице-президента южноазиатского государства, всем нациям необходимо наращивать коллективные усилия по борьбе с указанной угрозой. «Международная изоляция всех стран, которые способствуют терроризму и осуществляют защиту боевиков на государственном уровне, позволит наиболее эффективно бороться с данной проблемой», — добавил он.

Напомним, что проблема терроризма является одной наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.