Москва, , 09:40 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к тому, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, одним из участников которого стала ультраправая рок-группа.

«Киевский режим пытается выглядеть цивилизованно, но гнилое фашистское нутро все время прорывается наружу», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сведения о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, появились в телеграм-канале одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.