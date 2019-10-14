Париж, , 09:36 — REGNUM Кристиан Жакоб избран председателем французской партии «Республиканцы», получив 62,58% голосов, сообщает Le Figaro.

Кристиан Жакоб Jean-François Benard

Известно, что новый председатель партии победил в первом туре внутреннего голосования, в котором также участвовали Жюльен Обер (21%) и Гийом Ларри (16%).

Издание отмечает, что Кристиан Жакоб, фермер по профессии, политически выросший в тени президента Жака Ширака, унаследовал тяжелую задачу по исправлению политической партии к президентским выборам 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя французской партии «Республиканцы» через неделю после исторического поражения партии (8,48%) на выборах в Европарламент.

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