Москва, , 09:25 — REGNUM Положительный результат, которого Россия, Иран и Турция достигли в Сирии, был бы невозможен без вклада Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiyа, готовясь к визиту в Эр-Рияд и Абу-Даби.

Москва, Анкара и Тегеран, напомнил российский лидер, активно работают в целях сирийского урегулирования, но без поддержки Саудовской Аравии двигаться в этом направлении было бы невозможно.

«Без соответствующего сопровождения со стороны Арабских Эмиратов — тоже», — добавил Путин.

В отношениях стран есть острые противоречия, однако существуют и общие цели, требующие совместной работы. Итогом будут условия для нормализации отношений в ближневосточном регионе, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что партнерские отношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ не означают союза с этими странами против Ирана. Россия «не дружит с кем‑то против кого‑то», подчеркнул он.

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