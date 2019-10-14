Копенгаген, , 10:07 — REGNUM 13 октября 2019 года Изабелла Арендт была официально избрана на пост председателя датской партии «Христианские демократы». В ходе своего выступления на съезде партии политик высказала недовольство в связи с тем, что «Христианские демократы» на парламентских выборах 2019 года в очередной раз не сумели набрать нужного числа голосов, чтобы оказаться в Фолькетинге.

На парламентских выборах 2019 года партия набрала всего 1,7% голосов, что в два раза больше по сравнению с результатом 2015 года, однако все равно недостаточно, чтобы преодолеть процентный барьер. Очевидно, ушедшему с поста главы партии Стигу Гренову не удалось вернуть её в Фолькетинг. Новый председатель «Христианских демократов» ранее также заявила, что партия будет делать упор на вопросах, связанных с семьей, образованием и взаимоотношениями между городом и селом. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

«Христианские демократы» более не выступают категорически против абортов, как это делали представители партии ранее. Однако целью «Христианских демократов» является снизить число абортов до нуля посредством введения обязательных консультаций и посещений психологов до принятия окончательного решения.