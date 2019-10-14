Копенгаген, , 10:06 — REGNUM Дания наряду с Францией, ФРГ, Великобританией, Нидерландами и Швецией ускорила процесс переговоров с Ираком относительно создания Багдадом специального суда для вынесения приговоров заключенным исламистам из вышеназванных европейских государств, которые ныне находятся в тюрьмах северной Сирии. Суд, по мнению европейцев, должен быть образован в кратчайшие сроки.

Целью такого шага является избежать ситуации, при которой заключенные боевики на фоне начавшейся военной операции Турции смогут сбежать из-под стражи и «залечь на дно». Согласно информации курдских сил, пятерым узникам уже удалось бежать из тюрьмы Камешли. В лагере Аль-Хор, в котором находятся порядка 70 тысяч пленных, как-либо связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в связи с этим начались беспорядки. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп на встрече со своими европейскими коллегами в Люксембурге обсудил план создания международного суда для рассмотрения дел боевиков-иностранцев, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке. По словам главы датского ведомства, 16 западноевропейских стран уже поддержали эту идею.