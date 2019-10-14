Чита, , 09:07 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на второй срок назначил уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Викторию Бессонову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Осипов предложил Бессоновой совместно с заинтересованными министерствами проводить обучающие семинары для предпринимателей, «чтобы повысить их правовые знания и деловую культуру в целом».

По словам Виктории Бессоновой, за пять лет рассмотрено более 2 тысяч обращений от предпринимателей. Вопросы касались снижения административных барьеров, налогового законодательства, кадастровой оценки и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 10 сентября состоялась конференция объединений предпринимателей по выбору кандидата на должность бизнес-омбудсмена. Сразу несколько объединений выдвинули действующего уполномоченного Василия Кудашкина.

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