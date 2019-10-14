Копенгаген, , 10:01 — REGNUM Министр развития Дании Расмус Прен заявил о намерении датского правительства выделить 3 млн долларов для помощи мирным жителям северной Сирии, которые пострадали или могут пострадать из-за начавшейся военной операции Турции. «Мирному населению нужна срочная помощь. Я провел телефонную беседу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам и оказанию чрезвычайной помощи Марком Лоукоком. Речь уже идет о 100 тысячах перемещенных лицах», — заявил министр.

В районах северной Сирии проживает порядка 3 миллионов человек, 1,3 миллионов из которых нуждаются в гуманитарной помощи. Водоснабжение прекращено в тех местах, где идет военная операция, и это вновь подчеркивает важность оказания незамедлительной помощи мирному населению. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Выделенные 3 млн долларов датское правительство планирует передать «Красному кресту», который, по мнению властей, использует средства по назначению. «Эта гуманитарная организация непосредственно присутствует в Сирии и знает, на что лучше использовать эти средства», — добавил Прен.