Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге обработали опросные листы в Октябрьском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данный избиркома Екатеринбурга, 5757 жителей Октябрьского района предпочли для строительства храма в честь святой Екатерины площадку на месте бывшего Приборостроительного завода по адресу улица Горького, 17. Это 55% от количества принявших участие в опросе. А ещё 3799 (38,70%) жителей района считают, что храм надо строить за Макаровским мостом.

Отметим, что помимо Октябрьского района Екатеринбурга, обработаны опросные листы в Ленинском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах города. В сего в Екатеринбурге семь административных единиц.

По предварительным данным, полученным по итогам обработки опросных листов в четырёх районах, лидирует площадка на месте бывшего Приборостроительного завода. За неё высказались 59,17% опрошенных горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября прошёл опрос мнения жителей города о месте строительства нового храма в честь святой Екатерины. В опросе приняли участие более 97 тыс. жителей мегаполиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершился подсчёт опросных листов в Ленинском районе Екатеринбурга