Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Член палаты представителей США Брайан Маст поздравил американский флот с годовщиной основания Военно-морских сил США. На первый взгляд, ничего странного в этом жесте нет, если бы не нелепая ошибка.

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Так, своё сообщение в Twitter конгрессмен сопроводил фотографией российского атомного крейсера «Пётр Великий».

«С днём рождения, американский флот! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые несут службу для того, чтобы наши моря были безопасными», — написал Маст.

Ошибку в твите конгрессмена заметил журналист Politico Дейв Браун.

«Это российский крейсер «Пётр Великий», — указал Браун.

https://twitter.com/dave_brown24/status/1183445427041067008

После этого Маст поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

Напомним, флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» —самый большой в мире неавианосный боевой корабль с атомной силовой установкой. Он способен уничтожать крупные надводные корабли противника и обеспечивать противовоздушную и противолодочную оборону целых соединений боевых кораблей. «Пётр Великий» оснащён не только противокорабельным вооружением, но и установками зенитно-ракетного комплекса С-300Ф.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт американского военно-политического издания National Interest Марк Эпископос назвал корабль «Пётр Великий» в числе пяти самых опасных военных судов России.