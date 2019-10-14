Сеул, , 08:51 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён примет участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, после церемонии, которая состоится 22 октября, южнокорейский дипломат также посетит банкет, организованный японским коллегой Синдзо Абэ.

Напомним, что ранее президент страны Мун Чжэ Ин отказался от визита в Японию, однако данный визит высокопоставленного лица в страну Восходящего солнца свидетельствует о намерениях Сеула улучшить отношения с Токио.

Если переговоры премьер-министров двух стран состоятся, то это будет первая встреча представителей правительства после того, как Верховный суд Южной Кореи обязал японские компании выплатить южнокорейским гражданам денежные компенсации за эксплуатацию их труда.

Кроме того, в президентской резиденции Чхонвадэ также отметили, что встреча Ли Нак Ёна и Синдзо Абэ поспособствует расширению диалога.

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