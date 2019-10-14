Бишкек, , 08:24 — REGNUM Бывший заместитель министра транспорта и дорог Киргизии Азимкан Жусубалиев, осужденный за коррупцию, выйдет из тюрьмы на два года раньше, передает «Азаттык».

По словам адвоката экс-чиновника, Бишкекский городской суд пересмотрел дело о вымогательстве взятки в размере $520 тысяч (33,4 млн рублей) и принял решение частично изменить приговор Первомайского районного суда столицы Киргизии — сократить Жусубалиеву срок лишения свободы с 14 до 12 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года был арестован заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев, вымогавший $520 тысяч за лоббирование интересов иностранной компании.

Высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении $50 тысяч (3,2 млн рублей). Ранее он успел получить еще одну часть взятки — $120 тысяч (7,7 млн рублей). В роли посредников при передаче взятки выступили родственники Жусубалиева.

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