Сеул, , 08:25 — REGNUM В период с 14 по 18 октября делегация из Китая посетит Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

По их словам, в состав делегации войдут 19 представителей ведомств внешних связей трех регионов Китая — провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Известно, что в рамках своего пятидневного визита китайские дипломаты посетят дворец Чхандоккун, Государственный центральный музей в Сеуле, центр городской регенерации в Сунчхоне и металлургический завод в Кваняне.

Отметим, что делегация из Китая посещает Южную Корею в рамках программы обмена МИД.

Представители южнокорейского внешнеполитического ведомства отметили, что в будущем намерены и дальше поддерживать обмены между странами.