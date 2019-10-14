Москва, , 07:39 — REGNUM Пока Украина не откажется от бандеровской идеологии геноцида, ни о каком объединении в единое государство речи быть не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"До тех пор, пока не вернется с опозданием и с необратимыми результатами формула разумного украинского государства, пока не будет сказано, что русский голос, голос востока и юга Украины звучит также сильно в пределах этой симфонии, как и голос запада и не попытаетесь эти голоса согласовать, никакие Минские, никакие ваши переговоры не стоят ломаного гроша…», — заявил Кургинян.

По его словам, до этих пор ни о какой украинской нации речи быть не может, потому что нация с точки зрения бандеровцев осуществима исключительно через геноцид, которого так страждут бандеровцы. Но именно этого никто им сделать не позволит.

Напомним, что ранее Кургинян отметил, что именно Майдан и бандеровская власть на Украине после 2014 года уничтожили компромиссное украинское государство, которое существовало предыдущие годы после распада СССР своими действиями против Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: Бандеровцы и Майдан убили украинское государство и теперь воют!