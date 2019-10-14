Москва, , 07:31 — REGNUM Майданная бандеровская власть собственноручно уничтожила своё же государство, а теперь, а теперь воет по поводу реакции на это, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, единственным способом удерживать украинское государство в тех границах, в которых оно существовало до Майдана 2014 года было соблюдение компромисса между разнонаправленными его частями под управлением государственного центра. При этом в 2014 году государство перестало согласовывать установки разных частей Украины и встало на сторону западенцев и бандеровцев.

«Если государство не согласовывает эти установки, а встает на одну из сторон, то другая сторона, естественно, имеет полное право сказать, что это не её государство. И эта сторона — не только русские, находящиеся на Украине, это еще и так называемые «несвидомые» — все, кто не входит в украинскую нацию, которая построена по бандеровской формуле. Ну, тогда чего вы лезете на Донбасс?!» — заявил Кургиян.

По его словам, Украине следовало бы создать государство и нацию в тех разумных пределах, в которых все будет гармонично. Например, ужаться до пределов трёх западных областей в рамках Западно-Украинской Республики (ЗУР) или как-либо еще. И с этой самой бандеровской нацистской ЗУР Украина могла бы входить в Европу, если ее туда пустят.

«Но вы же нарушили на Майдане не просто демократию, право, вы растоптали там все основы существования государства, вы поменяли тип государства радикальным образом, а потом стали выть по поводу того, что другие на это отреагировали. Но это же сделали вы. Убили-то государство украинское кто? Бандеровцы и Майдан! Они уничтожили украинское государство в том виде, в котором оно было», — продолжил эксперт.

Напомним, что бандеровская идеология, фактически принятая на Украине, подразумевает уничтожение всех «москалей» и «омоскаленных», даже если они составляют 30−40% населения Украины. Именно с этих позиций и началась так называемая АТО в Донбассе нацистскими боевиками под руководством постмайданных властей Украины.