Екатеринбург, , 07:25 — REGNUM Избирательная комиссия Екатеринбурга в присутствии наблюдателей завершила обработку опросных листов с семи участков Ленинского района города. По мнению более 58% принявших участие в опросе по выбору места строительства нового храма, его нужно строить на месте бывшего Приборостроительного завода.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, данный участок выбрали 9682 (58,80%) жителя Ленинского района, а ещё 6438 (38,59%) ленинцев отдали предпочтение территории за Макаровским мостом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были подсчитаны и обработаны опросные листы с 16 участков Чкаловского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга.

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