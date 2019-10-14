Чита, , 07:21 — REGNUM Подрядчики могут понести реальную уголовную ответственность за срыв государственных контрактов, заявил глава региона Александр Осипов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, на совещании 14 октября Осипов подчеркнул, что работающие в Забайкалье подрядчики не всегда ответственно подходят к исполнению государственных контрактов. Причём, по словам губернатора, это «касается даже крупных строительных организаций».

«Если деньги не будут освоены, то мы их потеряем. Подрядчики не выполнят соответствующие планы-графики, потом предстоит долгие годы судиться друг с другом», — подчеркнул Осипов, добавив, что в конечном итоге подрядчики «могут понести реальную уголовную ответственность».

При этом контролировать ход работ на объектах должны представители власти:

«При таком масштабе объектов личное присутствие министров, персональный контроль — просто необходимы».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке разбираются с ситуацией, в которой подрядчик строительства дороги нанёс городу ущерб в объёме 13 млн рублей.

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