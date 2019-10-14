Челябинск, , 07:01 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский не является фигурантом уголовного дела. Об этом заявил его адвокат Рустам Курмаев, пишут «Ведомости».

Борис Дубровский Kremlin.ru

Юрист не исключил, что могла произойти путаница. Он также напомнил о том, что заявивший об уголовном деле Игорь Трунов не является адвокатом Дубровского.

Как сообщало ИА REGNUM, Трунов заявил журналистам о возбуждении против экс-губернатора уголовного дела. Речь якобы идёт о 20 млрд рублей.

Сам Дубровский оказался не в курсе того, что против него завели дело.

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