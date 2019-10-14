Челябинск, 14 октября 2019, 07:01 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский не является фигурантом уголовного дела. Об этом заявил его адвокат Рустам Курмаев, пишут «Ведомости».
Юрист не исключил, что могла произойти путаница. Он также напомнил о том, что заявивший об уголовном деле Игорь Трунов не является адвокатом Дубровского.
Как сообщало ИА REGNUM, Трунов заявил журналистам о возбуждении против экс-губернатора уголовного дела. Речь якобы идёт о 20 млрд рублей.
Сам Дубровский оказался не в курсе того, что против него завели дело.
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