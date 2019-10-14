Екатеринбург, , 06:57 — REGNUM В Екатеринбурге за строительство храма на территории бывшего Приборостроительного завода высказались более 60% жителей Чкаловского района города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

За данную площадку высказались 9377 жителя Чкаловского района (60,20%), а за участок в районе Макаровского моста — 5726 человек (36,77%). На данный момент подсчитаны опросные листы со всех восьми участков Чкаловского района города.

Отметим, что по данным обработки опросных листов по Чкаловскому и Орджоникидзевскому районам лидирует площадка на месте бывшего Приборостроительного завода — 59,73%. Участок за Макаровским мостом выбрали 37,15% опрошенных. Ещё 3,15% опросных листов в данных районах города признаны недействительными.

Напомним, что всего в Екатеринбурге семь административных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно также проголосовали жители Орджоникидзевского района города. Всего в опросе, который состоялся 13 октября в Екатеринбурге, приняли участие свыше 97 тыс. жителей.

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