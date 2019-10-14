Берлин, 14 октября 2019, 07:05 — REGNUM МИД Германии заявляет о намерении не только перекрыть поставки оружия для Турции, но и ввести дополнительные санкциями из-за вторжения в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Германия планирует инициировать на общеевропейском уровне обсуждение темы прекращения экспорта вооружений Турции.
Напомним, 9 октября МИД Германии решительно осудил военные действия Турции на севере Сирии.
12 октября в связи с военной агрессией на севере Сирии Маас заявил о том, что Германия прекращает выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции.
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