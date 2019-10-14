Берлин, , 07:05 — REGNUM МИД Германии заявляет о намерении не только перекрыть поставки оружия для Турции, но и ввести дополнительные санкциями из-за вторжения в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Германия планирует инициировать на общеевропейском уровне обсуждение темы прекращения экспорта вооружений Турции.

«Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в последующее время», — сказал Маас.

Напомним, 9 октября МИД Германии решительно осудил военные действия Турции на севере Сирии.

12 октября в связи с военной агрессией на севере Сирии Маас заявил о том, что Германия прекращает выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции.

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