р.п. Линёво, 14 октября 2019, 06:32 — REGNUM В Новосибирской области глава администрации р.п. Линёво оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.
При проверке исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок выяснилось, что в апреле администрация посёлка заключила с ООО «СпецМаш» муниципальный контракт на вывоз снега. Цена контракта — 300 тыс. рублей. Основанием для заключения контракта с единственным поставщиком послужили якобы исключительные обстоятельства. Хотя на территории Линёво режим повышенной готовности или ЧС не вводился. Также о заключении этого контракта не был уведомлён контрольный орган в сфере закупок. В отношении главы муниципалитета были возбуждены административные дела — по ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ («Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика») и по ч.1 ст. 19.7.2 КоАП РФ («Непредставление информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»). Чиновник был оштрафован.