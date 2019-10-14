Екатеринбург, 14 октября 2019, 06:32 — REGNUM В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод. Таковы первые итоги голосования.
Счётная комиссия закончила подсчёт голосов жителей Чкаловского и Орджоникидзевского районов. Жители обоих поддержали площадку Приборостроительного завода. Территория за Макаровским мостом оказалась гораздо менее популярной.
Отметим, всего в Екатеринбурге семь административных районов. Подсчёт голосов продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, опрос прошёл 13 октября. В нём приняло участие более 8% горожан.