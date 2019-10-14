Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM Довольные и недовольные результатами храмового опроса в Екатеринбурге будут всегда. Об этом журналистам заявил мэр города Александр Высокинский.

«Но в этом и заключается истинная демократия — меньшинство должно подчиниться воле большинства», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября жители города выбирали площадку под храм. Из двух мест им предстояло выбрать лишь одну.

Опрос состоялся, явка на него многократно перекрыла необходимый минимум. А в полночь по уральскому времени начали считать голоса. По первым данным, большинство граждан отдали приоритет площадке на месте, где раньше находился Приборостроительный завод.

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