Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM В Екатеринбурге 13 октября был создан новый механизм взаимодействия городского сообщества. Об этом на брифинге заявил мэр Александр Высокинский.

«Считаю, что эту задачу мы выполнили на «отлично», — считает мэр.

По его словам, хотя итоги опроса носят чисто рекомендательный характер, они станут прямым указанием по поводу того, где строить собор. Окончательные результаты опубликуют 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге впервые прошёл общегородской опрос. Жители города определяли площадку, на которой лучше построить храм.

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