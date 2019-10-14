Пекин, , 05:53 — REGNUM Китайские истребители-невидимки J-20 пополнили элитные подразделения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Теперь, с истребителями J-20, элитное подразделение, которое пользуется уважением за уничтожение или повреждение 59 вражеских самолетов, будет способно лучше исполнять свои обязанности по защите национальных суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, заявил пресс-секретарь ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

Напомним, что J-20 является истребителем четвертого поколения по китайской классификации и пятого поколения по международной. Он совершил свой первый полет еще в 2011 году, а в 2018 году был принят на вооружение. Самолет является конкурентом российского Су-57.