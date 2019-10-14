Париж, , 04:27 — REGNUM Наступательную операцию турецких войск на территории Сирии необходимо прекратить. Для этого Франция намерена использовать дипломатические меры воздействия, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Дипломатические усилия Франция намерена приложить совместно с партнерами по международной антитеррористической коалиции под эгидой Евросоюза, НАТО и Совбеза ООН.

Необходимо также обеспечить защиту французских граждан, выполняющих международные, в том числе гуманитарные миссии в Сирии.

Ранее стало известно о том, что Париж, недовольный турецкой агрессией в Сирии, принял решение о прекращении поставок оружия в Турцию.