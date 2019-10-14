Никосия, 14 октября 2019, 01:59 — REGNUM Лидер Кипра Никос Анастасиадис выразил свою готовность к проведению трёхсторонних переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом сообщает Кипрское информационного агентство.
В сентябре МИД Турции заявил о том, что нет смысла начинать на Кипре новые переговоры.
Напомним, в середине 2017 года переговоры по объединению Кипра, разделённого на греческую и турецкую части, завершились без подписания соглашения.
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