Дамаск, , 01:27 — REGNUM Правительственные войска САР перебрасывают в северные районы страны для отражения турецкой агрессии в районах Хасака и Ракка. Об этом сообщает агентство САНА.

Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с правительством САР о переброске сирийских войск на границу с Турцией.

По данным агентства, правительственные силы уже выдвинулись для того, чтобы «противостоять турецкой агрессии».

Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиту от нападения ВС Турции у России и правительства Асада если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.

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