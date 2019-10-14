Эль-Хасака, Сирия, , 00:51 — REGNUM Жители сирийского города Эль-Хасака вышли на улицы, чтобы поддержать выдвижение сирийской армии на север для противостояния турецкому вторжению, сообщает 13 октября сирийское агентство SANA.

Сотни жителей Эль-Хасаки вышли на улицы с сирийскими флагами. Люди приветствуют друг друга, машины сигналят.

Ранее источник сообщал, что Совет арабских племен осудил вторжение Турции на территорию САР и призвал к выходу из Сирийских демократических сил, куда помимо курдского ополчения входят также другие арабские группы, и вступлению в состав сирийской армии. Только так можно противостоять турецкой агрессии, считают старейшины.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийские курды договорились с Дамаском о размещении войск на севере страны