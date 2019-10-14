Кито, , 08:24 — REGNUM Мэр столицы Эквадора Кито Хорхе Йунда заявил, что президент страны Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

Именно издание данного документа стало поводом для массовых протестов в стране, прежде всего — национальной забастовки со стороны пассажиро‑ и грузоперевозчиков.

«Господин президент, учитывая сложность ситуации, согласился ещё раз проанализировать Декрет №883. В ближайшие часы он встретится с организаторами протеста, что также является одним из требований протестующих. Призываем Кито и все регионы Эквадора остановить насилие», — приводит агентство слова Йунды.