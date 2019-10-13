Гонконг, Китай, , 23:46 — REGNUM Власти Гонконга выразили возмущение в связи с продолжающимися актами насилия со стороны протестующих, об этом 13 октября говорится в заявлении местных чиновников.

Беспорядки в Гонконге Studio incendo

«Мы решительно осуждаем возмутительные акты насилия со стороны мятежников», — отмечают власти региона.

Протестующие используют зажигательные смеси, с помощью которых подожгли полицейский участок, в результате чего ранение получил один сотрудник правопорядка.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются около четырех месяцев. Манифестанты недовольны политикой властей региона, которая, с их точки зрения, направлена на ущемление автономного статуса территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Мавр сделал своё дело. Трамп уверен: ситуация в Гонконге решится сама собой