Дамаск, , 22:32 — REGNUM Курдские повстанцы пришли к соглашению с центральным правительством Сирии о размещении сирийских вооруженных сил на границе с Турцией, об этом 13 октября сообщает Agence France-Presse.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщили о том, что официальный Дамаск начал перебрасывать свои войска на север страны, где Турция осуществляет агрессию против курдских повстанцев.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии под предлогом борьбы с терроризмом.

Наземная операция стала возможна после того, как американские военные покинули данные территории. Анкара стремится обезопасить границу от курдских отрядов, которых они считают террористическими.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдские повстанцы пропустили сирийских военных в город Манбидж